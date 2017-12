Ponticelli, pirata della strada investe una donna: la 37enne è in gravi condizioni

Una 37enne napoletana è in gravi condizioni in seguito ad un investimento. Secondo quanto riportato da 'il Mattino' la donna stava attraversando la strada a Ponticelli, in via Mario Pomilio, quando è stata travolta. La donna avrebbe riportato numerose fratture, l'investitore non l'avrebbe soccorsa.



Secondo quanto si apprende la vittima è ricoverata all’ospedale Loreto Mare nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Sull'accaduto indaga la Polizia Municipale.