"Pipistrelli in Vesuviana. Pirotecnica apparizione di Dracula in borghese". È così che l'ironica pagina social 'Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti' presenta il video che sta spopolando negli ultimi giorni: in un treno del vettore Eav - da sempre al centro delle polemiche per i disservizi cui è soggetta l'utenza - vola, tra la paura dei passeggeri, un pipistrello.