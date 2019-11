Piove nei treni della Circumvesuviana (VIDEO)

Neanche il tempo di presentare i progetti delle nuove stazioni Eav di Porta Nolana e piazza Garibaldi che l'Eav deve tornare a fare i conti con la vetustità del suo parco vetture. Il maltempo non ha risparmiato i treni della Circumvesuviana, come mostrano i video inviati alla redazione di Napolitoday. Le immagini mostrano l'acqua che copiosamente entra nelle carrozze, creando vere e proprie pozzanghere. Incidenti che hanno imposto lo stop su diverse linee, ma che possono rappresentare anche un pericolo per lavoratori e utenti. L'acqua, infatti, potrebbe anche raggiungere la strumentazione elettronica dei treni, mettendola a rischio avaria.

Una segnalazione che arriva poche ore dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Vincenzo De Luca, il quale ha descritto l'Eav come "una delle ziende più in salute d'Italia". I problemi, però, non mancano, come dimostrano anche le continue proteste dei cittadini.