Maltempo a Poggiomarino: albero si abbatte su un treno

Un vero e proprio temporale estivo si è abbattuto nel pomeriggio su Poggiomarino, comune alle porte di Napoli.

A causa del maltempo e della pioggia torrenziale, un albero ha colpito un treno della Circumvesuviana presso il ponte di via Ceraso, tanto che successivamente l'Eav è stata costretta a sospendere la circolazione sulla tratta Poggiomarino-Sarno a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Grande impegno sul posto per gli uomini della Protezione Civile, in giro per il ripristino di tombini saltati e per la soluzione di altre criticità, a cui è andato il ringraziamento dell'assessore ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza del Territorio del Comune di Poggiomarino, Alfredo Conte: "Volevo ringraziare in modo particolare gli uomini della Protezione Civile che tra le tante emergenze di questa giornata hanno trasbordato i passeggeri del treno colpito dall'albero presso il ponte di via Ceraso fino all'area mercato, dove un bus dell'EAV ha provveduto poi a prenderli ed a portarli a destinazione".