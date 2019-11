Bomba d'acqua su Napoli: zona nord della città messa in ginocchio dal maltempo

La 'bomba' d'acqua che nelle ultime ore si è abbattuta su Napoli ha letteralmente messo in ginocchio il territorio dell'ottava Municipalità cittadina.

Diverse, come si vede dalle foto, le strade messe fuori uso dagli allagamenti: Corso Marianella, Via Aldo Cocchia, Via Giovanni Antonio Campano, Piazzetta San Rocco, Via Orsolona a Santa Croce, Via Raffaele Marfella, Via Gaetano Salvatore.

Le autorità municipali si sono subito mobilitate allertando la Protezione Civile e l'Abc per la questione fognature: "Una situazione incredibile, ci sono zone impraticabili. È vero che il fenomeno è stato straordinario, ma fino a quando non si farà manutenzione, i risultati saranno sempre questi", spiega a NapoliToday il consigliere municipale Pasquale Di Guida.

VIA VECCHIA SAN ROCCO, LA STRADA DIVENTA UN FIUME | VIDEO