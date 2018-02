Pioggia di post-it per celebrare la giornata mondiale del complimento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Da Milano a Napoli passando per Roma saranno distribuiti ai passanti delle tre città metropolitane dei complimenti scritti sugli inconfondibili post-it gialli. Sarà dunque caccia grossa per accaparrarsi il complimento più bello e divertente per postarlo poi sui social e mostrarlo agli amici. Tra le frasi ideate dal team di AdottaUnRagazzo.it spiccano: “Smettila di paragonarti agli altri, tu sei inimitabile! (Non la Gioconda)”; “Sei così affascinante che anche Alberto Angela ti dedicherebbe una puntata di Ulisse”; “Sei così speciale che anche Enrico Mentana ti dedicherebbe un servizio”. A Roma i post-it di complimento di AdottaUnRagazzo saranno distribuiti in zona Piazza Bologna, Policlinico e Furio Camillo, a Milano nei pressi della stazione Bicocca, Politecnico e Cadorna, mentre a Napoli in zona Piazza Orientale, Via Toledo, Piazza Garibaldi.

