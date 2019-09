Il maltempo si abbatte su Napoli e provincia: allagamenti e caos trasporti

Pesanti disagi a Napoli ed in provincia per la pioggia battente caduta nella notte, con un'intensità che è andata scemando soltanto dopo le 6.

Numerosi gli allagamenti registratisi. Uno di quelli più significativi ha riguardato via Nuova Poggioreale, ritrovatasi impraticabile a soli due giorni dall'ultimo evento simile. A lungo bloccato anche l'imbocco della Ss 162 per un'auto rimasta impantanata. Problemi anche nel Rione Sanità e su viale Colli Aminei. In provincia invece pare essere Pozzuoli la cittadina in cui si stanno registrando maggiori problemi.

I comitati civici di quartiere attribuiscono il problema alla mancata pulizia delle calditoie, che non permettono il deflusso dell'acqua piovana nel sistema fognario.

A San Giorgio è stato chiuso il plesso Formisano dell'I.C. Don Milani. "Stamane ho chiesto di verificare immediatamente la situazione al plesso Formisano - ha reso noto il sindaco, Giorgio Zinno - che è oggetto di lavori al tetto per la nuova impermeabilizzazione".

Anche i trasporti hanno subito pesanti ripercussioni a causa del maltempo. Il noto ferroviario di Piazza Garibaldi è stato sospeso alle 5.20 a causa dell'allagamento della stazione. Come conseguenza – comunica Trenitalia – i treni metropolitani della Linea 2 vengono attestati a Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra.

Regolare invece la Linea 1 ed il servizio autobus di Anm, mentre si registrano lievi ritardi sulle linee Eav.