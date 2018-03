Ortolani: "Marzo 2018 piovoso: speriamo che lo siano anche aprile e una parte di maggio"

"Marzo 2018 piovoso: speriamo che lo siano anche aprile e una parte di maggio. Per fine marzo dovremmo raggiungere i 300 mm di precipitazioni sugli acquiferi carbonatici. Non dovremmo avere crisi idropotabile a meno che le tubazioni... Alle ore 23 al Laceno sui Monti Picentini i mm caduti sono 692; e marzo non è ancora finito". Scrive su Facebook il geologo Franco Ortolani, neoeletto nel M5S come senatore.