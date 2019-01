Pino Daniele morto quattro anni fa, la figlia: "Eri un padre meraviglioso"

Sono passati quattro anni dalla morte di Pino Daniele, avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 gennaio del 2015, per un problema cardiaco.

Sara, la figlia del musicista partenopeo, ha affidato al proprio profilo Instagram un ricordo commosso del padre: "Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso. Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente. Più cresco, e più realizzo e apprezzo l’uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre. Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore tutti i giorni. Spesso la gente mi chiede come si fa a gestire un lutto, la risposta è: non si fa, si va avanti. Ed io vado avanti a testa alta sempre, proprio come facevi tu. Ti amo".