Ricordando Pino Daniele: "Centinaia di poster e di Pinucci regalati"

“Anche quest’anno abbiamo deciso di ricordare Pino Daniele e per farlo abbiamo distribuito centinaia di poster celebrativi e di Pinucci, il dolce creato dal Gambrinus in onore di un artista che fa ormai parte della storia di Napoli”. Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza sottolineando che “sul Pinuccio, una sfogliatella rivisitata, Massimiliano Rosati del Gambrinus ha pensato di mettere anche una chitarra di cioccolata per ricordare lo strumento che ha sempre accompagnato Pino Daniele nel corso della sua carriera”.

Questa mattina sono arrivate centinaia di persone per ricordare l'artista. "Pino è Napoli e Napoli è Pino, quindi è inevitabile che sia omaggiato come e più delle rockstar internazionali, sarebbe giusto che il 4 gennaio fosse istituzionalizzato come la giornata che Napoli dedica al ricordo di Pino Daniele, come una sorta di Santo laico".