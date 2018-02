Pino Daniele, la decisione dei giudici: "La prima moglie non ha più diritto al mantenimento"

Richiesta bocciata. La corte di Cassazione ha deciso che la prima moglie di Pino Daniele, Dorina Giangrande, non ha più diritto all'assegno di divorzio. La donna aveva chiesto che, dopo la morte dell'artista avvenuta il 4 gennaio del 2015, le spese ricadessero sugli eredi.

Già precedentemente gli ex coniugi erano finiti in tribunale. Pino Daniele chiedeva che la cifra dell'assegno, stabilita in 75mila euro annui, venisse ridotta, la Giangrande invece che aumentasse. Poi la morte improvvisa del cantante, dopo la quale comunque l'ex moglie chiese che il tribunale si pronunciasse.

Un caso spinoso, quello conclusosi ieri, per i giudici. In materia c'è una linea che vuole la morte del soggetto coinvolto chiuda ogni decisione accessoria su separazioni e divorzi, un'altra – opposta – che non la traduce nella cessazione dell'oggetto del contendere.

A prevalere in Cassazione, però, è stata la prima scuola di pensiero. “L'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile – hanno stabilito i giudici – proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale”.

Dorina era corista di Pino Daniele ai tempi di “Terra mia”, nel 1977. La donna è la madre di Alessandro, che è stato manager del padre, e di Cristina. Gli altri tre figli del compianto artista napoletano invece, la Sara della canzone, Sofia e Francesco, li aveva avuti invece dalla seconda consorte Fabiola Sciabbarasi.