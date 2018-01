La figlia di Pino Daniele: "Mi manca papà. E' come se fosse sempre in tour"

Sara Daniele ha raccontato la sofferenza per la morte del padre, avvenuta tre anni fa. La 21enne, in una intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Oggi, ha raccontato la difficoltà vissuta in quei giorni: "Mi sono persa. Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti".

Sara, figlia di Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi, spiega ancora: "Ero irriconoscibile. Piena di rancore che riversavo su me stessa. Un giorno ho capito che dovevo cambiare qualcosa, io e basta, e sono andata via, per frequentare l’università inglese. Mi manca papà. È come se fosse in tour. Ho fatto tante cose in questi tre anni, è normale che io mi chieda cosa mio padre ne avrebbe pensato. Sarebbe fiero di me oggi?