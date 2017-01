"Ricorderemo Pino Daniele con una cena ispirata alle sue canzoni"

"Anche quest'anno, a due anni dalla morte, l'anniversario della scomparsa di Pino Daniele non passerà inosservato e sono stati organizzati diversi eventi, come è giusto che sia". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza annunciando che mercoledì 4 gennaio, dalle 10 alle 12, al Gambrinus di Napoli saranno distribuiti gratuitamente alcune centinaia di Pinuccio, il dolce creato lo scorso anno per ricordare l'artista napoletano, insieme a un poster realizzato per l'occasione.

"In serata, poi, ci sarà una cena a base di pietanze ispirate alle canzoni di Pino che si terrà dal Brigante dei sapori. Alla cena, oltre ai protagonisti de La radiazza e ai rappresentanti del Pino Daniele Online Official Club, ci saranno una decina di radioascoltatori che si sono prenotati per partecipare alla serata che sarà chiaramente totalmente gratuita e vedrà anche la partecipazione di qualcuno che ha conosciuto Pino Daniele e di altri che faranno ascoltare, accompagnati da una chitarra, le sue immortali canzoni".