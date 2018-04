Missione post-Pasquetta, i volontari ripuliscono le pinete del Vesuvio

Una gita di Pasquetta all'insegna dell'inciviltà per molti napoletani (e non solo) che si sono recati nel parco nazionale del Vesuvio. Le pinete lasciate in condizioni disastrose, però, saranno ripulite dai volontari: l'appuntamento è per domenica prossima, 15 aprile. L'iniziativa di pulizia delle pinete del Vesuvio si intitola P.P.P. (Pulizie post Pasquetta) Mission. "L'appuntamento è per le 9:00 in via di Sotto ai Camaldoli (piazzale panoramico)", fanno sapere dall'organizzazione . "Si opererà soprattutto nelle pinete del versante di Torre del Greco (via Pisani, Ruggiero, Montagnelle, Cappella Orefice) particolarmente danneggiate il 2 aprile".



L'evento ha già raccolto 500 adesioni su facebook. "Generalizzare non è mai cosa buona", spiegano gli organizzatori. "Molte persone hanno fatto il massimo e si sono impegnate per rispettare i luoghi che li hanno ospitati. Purtroppo il massimo non è bastato e ora c'è bisogno di darsi da fare. Invitiamo all'azione tutti coloro che sentono il dovere di impegnarsi per il territorio, e invitiamo soprattutto coloro che lo hanno reso una discarica e a rimediare alla loro iniziale ignoranza, inciviltà e arroganza". L'iniziativa è organizzata dalle associazioni Primaurora, Aucelluzzo.it, Collettivo Volontari per il Vesuvio, Mtb Vesuvio, Vesuvio Mountainbike, CAI/TAM Campania, Forum dei Giovani di TdG, Salute ambiente Vesuvio, Fondalicampania; Let's do It! Italy, Falchi del Vesuvio, Università Verde.