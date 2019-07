Ressa nella Pignasecca, si barrica in casa. La sorella: "Siamo brave persone"

Un 21enne si è reso protagonista, questa mattina di una fuga rocambolesca sul tetto dell'abitazione dei suoi familiari, dove si era barricato per sfuggire ai carabinieri. I fatti sono accaduti in via Nazzaro -vico Gradini San Liborio, Montecalvario. Il giovane, noto nel quartiere per la facilità con cui va in agitazione, aveva litigato - secondo quanto appreso tra i residenti - in via Pignasecca, all'esterno di un noto panificio. Qui il 21enne avrebbe dato alcuni pugni al motorino di proprietà del titolare, e lo avrebbe poi minacciato.

Datosi alla fuga, il giovane si è barricato in casa in via Nazzaro - traversa di Gradini San Liborio. Il giovane, braccato dai carabinieri, è riuscito a sfuggire saltando sul tetto di un condominio vicino. In via Concezione a Montecalvario è stato bloccato e portato in caserma, dove è stato denunciato per minaccia aggravata.

La sorella del ragazzo spiega che "i carabinieri hanno fatto bene ad arrestarlo. Siamo brave persone, purtroppo lui è fatto così". Il padre del giovane si sarebbe anche scusato con le forze dell'ordine giunte sul posto.