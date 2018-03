"La camorra non ci fa paura": in Pignasecca consiglio straordinario di municipalità

"La camorra non può farci paura perché noi siamo molti di più": così il presidente della II municipalità Francesco Chirico convoca un consiglio straordinario, in piazza, per "dare un segnale chiaro a coloro che con la violenza credono di potersi impossessare del territorio". L'appuntamento è fissato per lunedì pomeriggio, alle 17:00, in piazza Pignasecca. "Un luogo simbolo dell'anticamorra, è una piazza deracketizzata che in passato si è opposta al pizzo, la Pignasecca e il quartiere Montesanto continueranno ad opporsi alla malavita e al malaffare", prosegue Chirico.

"Non possiamo permettere che la crescita del nostro territorio sia minata da bande di delinquenti, facciamo un appello a tutte le istituzioni, al Prefetto, al Questore, chiediamo alla cittadinaza tutta di partecipare. Diciamo no alla camorra, mettiamo fine alle stese, noi siamo tanti più di loro. Non far mancare il tuo sostegno", conclude il presidente della seconda municipalità Francesco Chirico.