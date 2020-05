Mobilità, una proposta arriva in Comune: "Pedonalizziamo la Pignasecca"

Dalla II Municipalità è partita una richiesta al Comune di Napoli per pedonalizzare - nella fascia oraria serale - la Pignasecca. La richiesta, confermata dal Presidente della Municipalità di piazza Dante, Francesco Chirico. La delibera approvata servirebbe a consentire ai ristoratori di utilizzare il suolo pubblico (in deroga al parere della Sovrintendenza, concessa dal Ministero) per i tavolini.

"Ogni sera, dopo la chiusura degli esercizi, la Pignasecca potrebbe contare su questa possibilità", spiega Chirico. "La pedonalizzazione favorirebbe pizzerie e ristoranti". Si attende ora il parere del Comune di Napoli, tirato in ballo dalla II Municipalità presieduta da Chirico.

Riattivate Ztl

Dall'11 maggio, intanto, sono state riattivate le Zone a Traffico Limitato. Nello specifico:

-ZTL Tarsia, Pignasecca, Dante: dalle 9 alle 18 tutti i giorni

- ZTL Centro Antico: - via del Sole (dopo l'ingresso dell'Ospedale) attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle ore 22.00 e venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 9.00 alle ore 24.00 e fino alle ore 2.00 del giorno successivo.

- via Miroballo attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

- via Duomo (altezza piazza Museo Filangieri) attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

- via Santa Sofia (altezza via Oronzio Costa) attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

- ZTL Piazza del Gesù: H24 tutti i giorni

- ZTL Belledonne, Martiri,Poerio: dalle 19 alle 7 del giorno successivo.