Si terrà domani la nuova udienza del processo sulla cosiddetta "Cella zero" del carcere di Poggioreale. Protesta, all'esterno della Rai di Napoli, Pietro Ioia (ex Don): "C'è odore di prescrizione, va avanti da cinque anni - spiega ai nostri microfoni - ma non entra nel vivo. Domani saremo all'esterno del tribunale con ex detenuti e familiari dei detenuti".