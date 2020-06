Pietro non dà sue notizie dal 1 giugno, il disperato appello dei familiari

Della sua vicenda ne ha parlato, ieri sera, anche la popolare trasmissione televisiva Chi l'ha visto?. Pietro Esposito, 62 anni, è scomparso da Ercolano lo scorso 1 giugno, giorno dal quale non dà più sue notizie.

Era solito sentirsi con i parenti ogni giorno. Ex marinaio in pensione, "non aveva nessun problema negli ultimi mesi", ci spiegano i familiari. "Siamo molto preoccupati e abbiamo attivato una ricerca disperata con l’aiuto delle forze dell’ordine".

Non sentendolo i familiari sono andati a casa sua trovando tutto in ordine, ma lui non c'era. Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? ha sottolineato che per l'uomo poteva trattarsi di un periodo particolarmente delicato.