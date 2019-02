Striscia la Notizia, pietre contro Luca Abete in Piazza Immacolata

Brutto episodio ai danni di Luca Abete. Mentre era in Piazza Immacolata a Napoli per un servizio sul caso delle bici-scooter illegali, l'inviato di Striscia la Notizia è stato oggetto di un lancio di pietre da parte di un passante.

Come mostrato dalle immagini andate in onda nel corso della puntata di giovedì 31 gennaio del programma Mediaset, Abete è stato avvicinato dall'uomo mentre era intento a parlare al telefono, che ha iniziato ad accusarlo di essere uno speculatore e a dirgli di non essere il benvenuto a Napoli.

Dopo essere stato allontanato, lo sconosciuto ha iniziato a rivolgere qualche insulto all'inviato, prima di afferrare una pietra e lanciargliela, senza colpire fortunatamente nessuno.