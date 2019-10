Torna l'incubo sull'asse mediano: ecco la truffa della pietra contro il finestrino

E' stata notata sull'asse mediano una nuova tipologia di truffa. A pubblicarla una iscritta al gruppo Facebook, "Sei di Giugliano se": "Raccogliamo la segnalazione pubblicata Sull'asse mediano in direzione Lago Patria circola una vecchia Mercedes Classe A grigia, a bordo ci sono un uomo e una donna, appena la sorpassate il conducente vi lancia una piccola pietra sulla portiera per simulare un urto e si affiancano per pretendere il risarcimento dei danni cercando di farvi fermare. Per chi non lo sapesse, è una truffa, quindi non fermatevi assolutamente! Anzi se potete chiamate la polizia".