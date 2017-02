Piero Pelù a Napoli: c'è tempo per un selfie con De Magistris

Qualche giorno di vacanza a Napoli per Piero Pelù.Quattro passi in città, tra il centro storico e il lungomare. Poi tappa a Scampia, con tanto di foto pubblicata su Facebook: “Anche alle vele, l’impossibile non c’è. Vamos bandidos!”.

Infine, l'incontro con de Magistris a piazza Dante. "Ieri sera con Piero Pelù a Napoli - ha scritto il sindaco su Facebook - È nato un bellissimo rapporto. Cantautore e musicista rock dal grandissimo talento artistico e uomo di profonda sensibilità ed umanità. A prestissimo a Napoli Piero!".