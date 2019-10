Strage di Trieste, Rotta e la sua passione per il calcio. Il ricordo degli ex compagni

Pierluigi Rotta, l'agente ucciso ieri nella sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste - dove prestava servizio - era un ex calciatore. Per lui anche un passato tra i professionisti, in C2. In tempi recenti Rotta aveva fatto parte della squadra del Rione Terra, in cui aveva militato per due anni, tra il 2011 e il 2013. Oggi la sua ex squadra e i suoi ex compagni hanno voluto ricordarlo prima della gara di campionato contro il Pianura. I calciatori sono scesi in campo con una maglia con la foto dell'agente Pierluigi Rotta. Prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio.

"Era un ragazzo perbene, ineccepibile in campo e fuori": così lo ricorda all'Ansa il Presidente della squadra, Sergio Di Bonito. "Prima di venire con noi era una promessa, poi un infortunio ne ha condizionato la carriera. Ma ha sempre voluto fare il poliziotto, come suo padre. Quando non si allenava con noi studiava per i concorsi". Rotta era un terzino sinistro fluidificante. "Era sempre puntuale agli allenamenti, sorridente e legato ai compagni. Ogni tanto tornava a Pozzuoli per una rimpatriata con gli amici", aggiunge Di Bonito