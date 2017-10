Piede in trazione col bidoncino del sapone: la foto scattata al Cardarelli fa il giro del web

Piede in trazione grazie ad un bidoncino di sapone da 5 litri. La foto scattata all'interno dell'ospedale Cardarelli di Napoli fa in poche ore il giro del web.

"Ospedale Cardarelli, sistema europeo per tenere in trazione gli arti. Bidoncino 5 lt di sapone mani e risolvi. In un'oretta di visita ad un amico ricoverato sono entrati in stanza due venditori di calzini ed uno di portafortuna di PadrePio, se avessi aspettato ancora un po' forse anche le rose sarebbero arrivate!".

Questo il testo del post, con la foto in allegato, condiviso da Renato d'Anna sul gruppo Facebook "Figli delle chiancarelle".