"Ospedali al collasso, non ci sono barelle": l'appello

"La situazione pronto soccorso partenopei è al collasso, non ci sono barelle". Con questo perentorio messaggio si apre l'ultimo post dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

"Alle soglie del picco influenzale la situazione dei nosocomi partenopei è caratterizzata da una saturazione insostenibile, non ci sono barelle e le persone sono ricoverate in ogni dove - prosegue la pagina - Addirittura le barelle delle ambulanze 118 vengono trattenute per ore ed ore dal personale del pronto soccorso proprio perché non c’è altro posto dove far distendere i pazienti".

L'appello è a non affollare i pronto soccorso o telefonare al 118 nel caso di semplici influenze. L'invito è invece quello di rivolgersi al "vostro medico di base", oppure nel caso non fosse in servizio contattare l’ex guardia medica. "Possono esservi di aiuto, non esitate a contattarli! - conclude Nessuno tocchi Ippocrate - Il pronto soccorso, come il 118 ,sono a vostra disposizione per una emergenza, febbre, vomito e diarrea non sono emergenze e possono essere gestite tranquillamente a casa".