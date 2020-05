Picchiato dal branco in un parco: chiesto un milione di euro di risarcimento danni

"In merito all’assurdo e gravissimo episodio di criminalità e bullismo in danno di un minore fortunatamente non trasformatosi in tragedia, premesso che la responsabilità penale è personale e che comunque i genitori del branco di picchiatori saranno citati in tribunale per rispondere del risarcimento danni calcolato in un milione di euro a favore delle vittime, va in ogni caso accertata e valutata anche una responsabilità sociale di questo gravissimo episodio, non il primo ad opera degli stessi teppisti, denuncia Antonella Esposito, nella squadra degli avvocati che difendono il minore aggredito con i fratelli Pisani.

"Chiediamo che il tribunale per i minorenni indaghi anche sulla curriculum e vita scolastica degli aggressori, valutando tutti i precedenti che stanno venendo fuori da parte", prosegue.

L'avvocato Antonella Esposito infine rivolge un appello al comune perché per i ragazzi disagiati, in assenza della scuola, che per molti è il solo nucleo sociale di formazione e controllo, "siano messe in campo azioni e progetti che possano tenerli monitorati, controllati ed aiutati. La mancanza della scuola e di sostegni psicopedagogici rischia di trasformarsi unaltra bomba sociale".