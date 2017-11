Parroco pestato a sangue a Forcella

Un giovane tra i 25 e i 30 anni si è avvicinato al parroco della chiesa di Santa Maria Egiziaca del quartiere Forcella, chiedendogli l'elemosina, nella serata di ieri prima delle ore 21.00.

Per motivi ignoti (forse per l'offerta ritenuta non congrua dell'elemosina da parte del parroco) il giovane lo ha iniziato a pestare, ferendolo in maniera grave. Il prete è stato portato in ospedale, la prognosi per lui è di 45 giorni. Indagini sono in corso per risalire all'identità dell'aggressore.