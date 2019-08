Calci e pugni contro 13enne nel centro commerciale: identificati i primi aggressori

Sarebbero stati identificati alcuni componenti del branco, composto da sette ragazzini, che ha aggredito un 13enne con calci e pugni nel nuovo centro commerciale di Miano "La Birreria" nella serata di sabato. Intanto il ragazzino "pestato" è stato costretto a tornare in ospedale, a causa di un dolore persistente alla testa. Verrà sottoposto a scopo precauzionale ad una tac.

Solidarietà e vicinanza al ragazzino

“Eravamo consapevoli che la città presenta delle criticità e per questo da quando abbiamo inaugurato il nostro centro a Miano collaboriamo con le associazioni del territorio per proporre occasioni di socializzazione sana e creativa in ambienti spaziosi e accoglienti - dice il direttore commerciale Roberto Santucci, di Svicom - Ci auguriamo che il bimbo si rimetta al più presto e che episodi di queste genere non si ripetano più, né nel nostro centro, né altrove. Non molliamo sulle attività e continuiamo a sostenere le associazioni che lavorano sul territorio per continuare a formare dei bimbi che possano diventare dei buoni esempi per i loro coetanei”. E' il messaggio di solidarietà del centro commerciale La Birreria per il 13enne ferito nell'aggressione.

Denuncia ai carabinieri

"Mio figlio è molto tranquillo. Non conosceva quei ragazzini. Evita quando vede qualcosa che non va, infatti quando gli hanno chiesto di dov'era ha fatto finta niente, tentando invano di andare via", racconta a NapoliToday il padre del ragazzo aggredito, che ha sporto denuncia ai carabinieri. "In sette hanno preso a calci e a pugni mio figlio.Spero che quanto accaduto non si ripeta più. Qualcuno deve fare qualcosa per reprimere questa assurda violenza", conclude il genitore.