"Nostro figlio è stato picchiato dai bulli": i genitori pubblicato la foto del 13enne su Facebook

"Quello che è successo ieri al piccolo Fabio, schernito e malmenato da un gruppo di coetanei, è gravissimo e deve farci riflettere tutti! A lui e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà e vicinanza. Già nella giornata di ieri ho richiesto ai vigili urbani e ai carabinieri maggiori controlli, specie negli orari di uscita delle scuole, per prevenire altri episodi simili". E' questo il commento del sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro su Facebook, riguardo la vicenda che ha visto protagonista il 13enne, malmenato e bullizzato da coetanei.

A denunciare l'accaduto i genitori del giovanissimo che hanno pubblicato su Facebook il volto di Fabio tumefatto. "Buonasera a tutto il popolo di Facebook, oggi vi mostro cosa sta diventando il mondo è ve lo mostrerò nel modo più vero e crudo. Vi mostrerò la faccia vera di quella merda che si chiama Bullismo e vi prego di condividere e commentare perché quello che oggi è successo a mio figlio non deve e non dovrà accadere a nessuno. E mi raccomando, denunciate perché gli autori di tali soprusi non devono passarla liscia. Spero che siate tutti d'accordo con me. Mi raccomando, condividete", è stato il post pubblicato su Facebook dal padre del 13enne.