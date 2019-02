Tenta di difendere la fidanzata: 17enne picchiato con calci e pugni dal branco

Un 17enne di Chiaia stava trascorrendo con la fidanzata una serata a Sorrento, quando per difendere quest'ultima è stato "pestato" dal branco, sabato sera intorno alle 20.00. Il giovane liceale è stato preso a pugni e calci da tre ragazzini, sotto gli occhi attoniti della fidanzatina, che chiedeva disperatamente aiuto, venendo poi medicato in ospedale. Il giovane ha il naso spaccato e numerosi escoriazioni.

L'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Gli aggressori avrebbero preso in giro il 17enne, non risparmiando avances sulla ragazza, prima che la situazione degenerasse. I tre sono stati individuati e fermati dalle forze dell'ordine del luogo.