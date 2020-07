Sguardo di troppo, picchiati selvaggiamente due ragazzi in un noto bar della movida

Un 20enne di Marano era con alcuni amici in via Petrarca, davanti ad un noto bar di Posillipo, quando ha aggredito per futili motivi alcuni coetanei.

Motivo presunto dell’aggressione un’occhiata di troppo che avrebbe spinto il 20enne ed i suoi amici (in corso di identificazione) a picchiare un 22enne di Soccavo e un 23enne del Vomero. Le vittime sono state soccorse al pronto soccorso del Cardarelli ed è lì che sono stati allertati i carabinieri della stazione di Posillipo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il più giovane è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni per una frattura al polso. All’altro è stato diagnosticato un trauma cranico ed è stato ritenuto guaribile in 5 giorni. Grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti i carabinieri hanno facilmente individuato uno dei responsabili dell’aggressione. Continuano le indagini per risalire alle persone che hanno spalleggiato il 20enne.