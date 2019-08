Secondigliano, prende a pugni e morsi la sorella disabile: arrestato

I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 41enne del quartiere, con problemi legati alla droga e ai domiciliari proprio per reati in materia di stupefacenti. Senza motivo ha aggredito la sorella portatrice di handicap provocandole un’escoriazione al sopracciglio con ematoma e perdita di sangue e l’ha morsa alla schiena, ad un braccio e al collo.

A chiamare il 112 sono stati i vicini. Sul posto i carabinieri di Secondigliano che hanno bloccato l’uomo arrestandolo per maltrattamenti in famiglia.

La vittima invece è stata affidata ai medici in ospedale, curata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. Il 41enne è stato tradotto in carcere.