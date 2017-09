Spedizione punitiva contro gli aguzzini del fratellino: picchia i ragazzi "sbagliati"

Un 14enne aveva riconosciuto, attraverso le foto pubblicate su Facebook, un 17enne e un 20enne come i protagonisti di una aggressione che aveva subito giorni prima.

Il fratello 19enne del ragazzino si è lanciato alla ricerca dei due, che però non avevano responsabilità per l'accaduto: il 20enne non era presente all'aggressione e il 17enne non vi aveva partecipato attivamente.

Il 19enne, spalleggiato da un folto numero di amici, la sera del 9 settembre, si è recato dapprima al Centro direzionale, dove ha picchiato brutalmente il 20enne, colpendolo più volte alla testa, mediante un tirapugni in ferro, per poi recarsi in Piazza Nazionale a malmenare il 17enne.

Il 20enne, attualmente ricoverato in ospedale per le ferite riportate, è stato soccorso e condotto in ospedale da alcuni amici. Gli agenti del Commissariato di Polizia “Vasto-Arenaccia” hanno identificato l'aggressore emettendo un provvedimento di fermo, conducendolo nel carcere di Poggioreale.