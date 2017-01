Picchia una prostituta per rubarle i soldi: arrestato 28enne

Un ucraino di 28 anni ha colpito ripetutamente una prostituta sua connazionale di 39 anni con una bottiglia per portarle via la borsa e gli orecchini. L'episodio di violenza è avvenuto in un hotel di Poggioreale. Il 28enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l'accusa di tentato omicidio, tentata rapina e lesioni personali aggravate.

La donna ha riportato un trauma cranico-facciale, un trauma toracico e addominale. E' stata ricoverata al Loreto Mare dove è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.