Colpisce alla testa il padre con una bottiglia: non voleva dargli i soldi per un viaggio

Voleva i soldi per un viaggio dal padre. Pur di averlo è arrivato a colpirlo alla testa con una bottiglia. Protagonista è stato un 30enne di Castellammare di Stabia arrestato per tentata estorsione e lesioni aggravate. A stringergli le manette ai polsi sono stati gli agenti del commissariato stabiese che sono intervenuti in un'abitazione di traversa Lattaro.

Erano stati chiamati per una lite in famiglia e quando sono arrivati sul posto hanno scoperto cosa era successo. Un uomo aveva aggredito il padre perché non voleva dargli i soldi per un viaggio. L'aveva colpito a una tempia rischiando di ferirlo grravemente.