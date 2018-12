Picchia il padre da nove anni per procurarsi droga e alcol

Estorceva denaro al padre dal 2009, per procurarsi droga e alcol, minacciandolo e picchiandolo. L’ultimo episodio si è verificato ieri sera quando in casa loro erano presenti anche parenti arrivati per le feste: l’uomo, un 40enne del posto, con precedenti penali, infastido dagli sguardi di un parente, ha iniziato ad urlare, picchiando il padre, distruggendo oggetti e vetri.

Un cugino dell'uomo ha chiamato il 112 per evitare che la situazione precipitasse. Sul posto, nel quartiere napoletano di San Pietro a Patierno, sono intervenuti i carabinieri che hanno tratto in arresto il 40enne mentre picchiava il padre.

La vittima ha riportato contusioni giudicate guaribili in 5 giorni. L’arrestato, che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni.