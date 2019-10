Picchiava la moglie da anni: era scappata a casa di una parente

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia un 46enne già noto alle forze dell’ordine. Vittima sua moglie con cui è sposato da molti anni e ha figli. Lui malmenava la consorte da moltissimi anni ma lei non aveva mai denunciato. Solo ieri ha trovato il coraggio di farlo: è andata dai carabinieri della stazione di Portici e ha raccontato tutto quello che aveva passato dall’ultima volta fino al passato più lontano. Ha spiegato anche che il marito ha problemi con la droga e con l’alcol quindi quando lei, che amministra le finanze di casa, gli negava i soldi, diventava violento.



Dopo la lunga denuncia è uscita e si è nascosta a casa di una parente per sentirsi più sicura ma il marito l’ha trovata. Ha raggiunto quell’abitazione ed ha preso a bussare rumorosamente e a minacciarla. Lei, terrorizzata, ha subito chiamato il 112 così in pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri. I militari lo hanno bloccato nonostante avesse provato a fuggire e adesso è in carcere.