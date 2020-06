"Mio marito mi picchia e mi minaccia da venti anni": a Sant'Anastasia incubo per una donna

Un 46enne di Sant'Anastasia è stato denunciato dai carabinieri locali per maltrattamenti in famiglia. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano. La moglie dell'uomo, secondo la ricostruzione, ha raccontato ai militari la storia dopo aver subito l'ultima, violenta aggressione. La donna avrebbe subito per anni gli insulti, le minacce di morte e le percosse dell'uomo. Il racconto è stato ritenuto verosimile dai carabinieri: la vittima ha spiegato che le violenze duravano da quasi 20 anni e ha chiesto un aiuto.

