Sfascia la casa e aggredisce i familiari dopo il matrimonio del figlio: arrestato

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni, unitamente ad un equipaggio del Commissariato Ponticelli, hanno arrestato un 56enne napoletano per maltrattamenti reiterati, nei confronti della moglie, della figlia e della suocera, nonché per lesioni e minacce.

I poliziotti del Commissariato San Giovanni, in servizio di controllo del territorio sulla fascia oraria notturna, su disposizione della locale sala Operativa, verso le 2.30, si sono recati presso un'abitazione di via dei Mosaici per una violenta lite in famiglia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una casa devastata, con tavolo ribaltato e tanti cocci frantumati sul pavimento, con l'uomo in evidentissimo stato di agitazione, che inveiva contro i familiari, in particolare contro tre donne presenti, molto spaventate e doloranti.

L’ausilio dei poliziotti del Commissariato Ponticelli è stato propedeutico per bloccare ed identificare l’uomo che nonostante la presenza degli agenti, continuava a minacciare di morte.

Riportata la calma, i poliziotti hanno appreso dalla moglie dell'uomo che la famiglia era appena rientrata dal banchetto nunziale di uno dei loro figli e che il marito aveva iniziato a dare segni di agitazione già durante la festa, ma lei era riuscita a tenerlo a bada per non rovinare la festa al figlio. Giunti in casa, però, non è stato più possibile fermarlo. Tali episodi, ha riferito la donna, si ripetevano da tanto e lei stessa aveva spesso denunciato i maltrattamenti del marito, intraprendendo anche la strada della separazione alla quale l'uomo si opponeva.

Nella lite in questione, il 56enne ha aggredito con schiaffi e calci prima la figlia di 21 anni, che stava tentando di calmarlo, insultandola pesantemente, per poi scagliarsi subito dopo sulla moglie e la suocera, una donna anziana. La figlia e la nonna sono dovute ricorrere alle cure mediche, mentre la moglie si è riservata di farlo in seguito.

L'uomo è stato così condotto presso la Casa circondariale di Poggioreale.