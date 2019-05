Minaccia la moglie con il coltello e ferisce la figlia: arrestato 54enne

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giorgio a Cremano hanno eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un cittadino extracomunitario regolare sul territorio nazionale, di 54 anni, in quanto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

L’uomo nello scorso mese di gennaio aveva aggredito e malmenato la moglie, impugnando un coltello la minacciava di morte per futili motivi. Nel mese di febbraio un analogo episodio, aveva visto protagonista anche la figlia che, mentre l’uomo minacciava la madre tentava di disamare il padre rimanendo ferita ad una mano.

I poliziotti hanno rintracciato e bloccato l’uomo in un appartamento nella zona di Piazza Garibaldi a Napoli, dove da poche settimane si era stabilito. L’uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale.