"Tesoro, mi aiuti a vestire il piccolo?". Il marito s'infuria e picchia la moglie davanti ai due figli

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 35enne di Giugliano. L'uomo è stato sorpreso e bloccato ieri sera nella casa coniugale mentre aggrediva a schiaffi e pugni la moglie 27enne davanti ai due figli minori. Il motivo: la donna gli aveva chiesto un aiuto per vestire il figlio, che era in procinto di uscire. Subito dopo la richiesta l'uomo ha dato in escandescenze. È stato arrestato e, dopo le formalità, tradotto in carcere.

La donna è stata trasportata in ospedale a Pozzuoli dove i medici hanno curato le lesioni cagionate dal marito giudicandole guaribili in cinque giorni. La vittima è stata poi ascoltata dai carabinieri ai quali ha denunciato le violenze subite da anni e dalle quali adesso si è liberata.