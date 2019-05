Cronaca / Decumani, Napoli, NA, Italia

"Torna a casa subito o uccido i bambini": arrestato marito violento

I poliziotti sono intervenuti in serata in un'abitazione nei Decumani: poco prima la moglie si era recata in Questura per denunciarlo per violenze, e l'uomo l'ha chiamata minacciando di uccidere i figli se non fosse tornata