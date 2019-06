Due anni di violenze davanti ai figli: marito in manette

Due anni di violenze continue: umiliazioni quotidiane anche alla presenza dei due figli e aggressioni fisiche come schiaffi e pugni sulla testa. La vittima è una giovane donna che alla fine, dopo l'ennesimo colpo subìto dal marito, ha chiamato i carabinieri. È accaduto a Torre del Greco. Ieri sera il 41enne, spinto dalla gelosia, avrebbe colpito la moglie con un pugno al volto. Poi è uscito di casa per andare a prendere uno dei figli, avvisando la donna che sarebbe tornato per continuare a picchiarla.

L'intervento dei carabinieri

In quei minuti di tregua la donna ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti dopo pochi minuti. Ha accolto gli uomini dell'Arma sull’uscio dell’abitazione con un impacco di ghiaccio sul volto. Il marito è tornato poco dopo, in casa ha trovato i militari che lo hanno arrestato e tradotto in carcere