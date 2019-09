Picchia la ex davanti al figlio: 34enne in manette

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla procura di Napoli nord sulla base dei loro accertamenti nei confronti di un 34enne di Pozzuoli, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’allora moglie. Il quadro delineato dalle indagini dei carabinieri parla di una donna umiliata e aggredita a schiaffi numerose volte da gennaio. Aveva paura di denunciare e ha tenuto tutto dentro per mesi fin quando ha deciso di chiedere la separazione.

Ma da quel momento alla violenza si sono aggiunti i pedinamenti. Lui, quando la incontrava per strada, la insultava senza remore. In un’occasione, mentre lei passeggiava le si è avvicinato in auto e l’ha minacciata di morte se lo avesse denunciato. Poi è tornato in moto per continuare: alla guida della motocicletta ha preso a fare diversi giri intorno alla donna per intimorirla.

Tempo dopo, inoltre, quando ha capito di essere stato denunciato, è tornato a casa e l’ha aggredita a pugni lacerandole la bocca, tutto davanti al figlio di un anno. L’uomo adesso, dopo la convalida del fermo da parte del gip del tribunale di Napoli nord, è agli arresti domiciliari in un luogo diverso dall’abitazione familiare.