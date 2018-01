Un 29enne di Portici, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per aver aggredito la moglie per futili motivi e in presenza della figlia di 3 anni.

La 26enne ha riportato contusioni guaribili in 4 giorni. In sede di denuncia la donna ha riferito anche di maltrattamenti subiti in precedenza.

L’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.