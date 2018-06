Picchia la giovane moglie e la manda in ospedale: in manette 28enne

I Carabinieri dell'aliquota Radiomobile di Torre Annunziata hanno tratto in arresto un 28enne di Terzigno ritenuto responsabile di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

Gli operanti sono intervenuti d'urgenza alla Masseria Ficucelle, a Boscoreale, su richiesta d’aiuto della vittima e hanno bloccato l'uomo sul posto: immediatamente prima, in evidente stato di agitazione, aveva aggredito verbalmente e fisicamente la moglie 22enne, causandole contusioni multiple per il corpo che i medici dell’ospedale di Boscotrecase hanno dichiarato guaribili in 35 giorni.

In sede denuncia la donna ha riferito anche di altri episodi di violenza e maltrattamento ai suoi danni che andavano avanti dal 2016.

L'arrestato è stato tradotto a Poggioreale