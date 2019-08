Torre Annunziata, 38enne pretende dalla mamma i soldi per la cocaina: arrestato

Un 38enne di Torre annunziata già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per tentata estorsione dai carabinieri della stazione locale. Pretendeva soldi dalla madre per comprare cocaina e durante la lite lei lo aveva sbattuto fuori casa. Lui non si era arreso e aveva preso a sferrare calci al portone d’ingresso.

Nel frattempo la donna, esasperata, aveva chiamato il 112 quindi i militari, arrivati nel giro di poco, hanno bloccato il 38enne fuori dall’abitazione familiare traendolo in arresto. Erano mesi che la donna sopportava senza chiedere aiuto ma solo ieri ha trovato la forza di denunciare ed ha permesso così ai carabinieri di arrestare il figlio e di tradurlo in carcere.