Picchiava la madre per i soldi: 42enne in manette

Gli servivano o per la droga o per il gioco d'azzardo. E non ammetteva ragioni fino ad arrivare a picchiare la madre anziana. È finito in carcere un 42enne di Ottaviano accusato di lesione ed estorsione ai danni della madre. Per lui è stata firmata un'ordinanza di custodia cautelare dal Gip del tribunale di Nola.

Per anni aveva picchiato la donna fino a quando non è stato denunciato. I soldi che estorceva alla madre venivano utilizzati per la droga o il gioco d'azzardo. Fondamentali per ricostruire la dinamica dei fatti sono state anche le testimonianze di alcuni vicini. Il 42enne è stato portato in carcere a Poggioreale.