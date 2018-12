Torre Annunziata, picchia moglie e madre: arrestato 33enne

Un 33enne, convivente con la madre e la moglie, in preda a una crisi d’astinenza ieri sera le ha malmenate tanto da provocare loro un trauma cranico e varie ecchimosi. Le donne sono riuscite a scappare trovando asilo da alcuni vicini ed hanno quindi chiamato il 112 per essere messe in salvo.

L'uomo, sul pianerottolo, continuava a sbraitare dall’altra parte della porta ed i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, giunti nel frattempo, lo hanno bloccato proprio mentre tirava calci al portoncino. I militari lo hanno immediatamente arrestato e ammanettato. Il 33enne risponderà di maltrattamenti in famiglia ed è stato tradotto in carcere.

Le due donne sono state affidate ai medici dell’ospedale di Boscotrecase e dimesse con una prognosi di 25 giorni. In sede di denuncia hanno raccontato tutti gli episodi simili verificatisi negli ultimi quattro anni ma che non avevano mai denunciato alle forze dell’ordine.