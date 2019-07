Picchia la madre e le fa perdere coscienza: colpiti anche i fratelli

Ieri sera, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, per lesioni, minacce e maltrattamenti in famiglia. I poliziotti, intorno alle 19 sono intervenuti a via Trotti avendo ricevuto diverse segnalazioni di un’aggressione in atto.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno subito soccorso una donna, la madre dell’aggressore, riversa a terra in stato di incoscienza, e i due fratelli dell’uomo che mostravano i segni fisici della violenza subita. Il 31enne è stato bloccato con difficoltà e ha continuato ad inveire e minacciare i familiari. La madre è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.